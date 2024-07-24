تعرف على تفاصيل حفل "ليلة الأحلام" لـ عمر خيرت وآمال ماهر بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الموسيقار عمر خيرت والفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي ضخم، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة حدث موسيقي بتنظيم من شركة بنش مارك وذلك يوم 26 يوليو على مسرح "عبادي الجوهر" أرينا ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل فئات تذاكر مختلفة وتبدأ بـ 259 ريال وتصل إلى 1600ريال، وإليكم قائمة فئات تذاكر الحفل:

الفئة الأولى vip بسعر 1600 ريال.

والفئة الثانية بـ 650 ريال. والفئة الثالثة بـ 450 ريال.

بينما جاءت الفئة الرابعة والأخيرة بـ 259 ريال.

وكشفت الشركة شروط دخول الحفل وهي: أسعار التذاكر غير قابلة للاسترداد، ويسمح بدخول الأطفال من سن 12 عامًا فما فوق، لا يسمح بإدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، في حالة مغادرة المكان لا يسمح لك بالعودة مرة ثانية، وفي حالة إعادة بيع التذكرة خارج منصة الويب بوك سيتم إلغاء التذاكر دون أي استرداد، في حالة إلغاء الحدث أو تأجيله أو تغيير الموعد من قبل منظم الحدث سيتم استرداد سعر التذكرة.

ويشارك في الحفل مجموعة من أكبر وأشهر العازفين العالميين، الذين سيشاركون في الحفل، ومن المقرر أن تقدم آمال ماهر على مدار الحفل باقة من ألمع أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، منها أغنية اتقي ربنا فيا، صاحبة عمري، أعرف منين، واللي قادرة، وأخرى غيرها.

وسيتم بث الحفل مباشرة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، مما يتيح لعشاق الموسيقى في كل مكان الاستمتاع بهذا الحدث الموسيقي الاستثنائي.

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