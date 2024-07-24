يسرا تحيي ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة يسرا ذكرى والدتها الراحلة، بكلمات مؤثرة، وشاركت صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت: "تمر السنين يا أمي وإنتي عايشة كل يوم جوه قلبي، وكل خطوة بخطيها، وكل نجاح عارفة إنه بسبب كل دعوة دعيتيها ليا، مفيش كلام يوصف الفراغ اللي من بعدك يا حبيبة عمري ولا في كلام يوفيكي حقك".

وأضافت: "كنتي نعم الأم والأخت والصديقة سبتي بصمة في حياة كل واحد يعرفك، مفتقداكي ومفتقدة حضنك وسؤالك عليا، ربنا يرحمك ويرزقك أعلى درجات الجنة ويكرمك زي ما أكرمتيني، برجاء الدعاء لأمي الحبيبة سهيلة وهبي عمر، وقراءة سورة الفاتحة فضلا و ليس أمراً".

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بطولة الفنان أحمد عز، الفنانة شيماء سيف، الفنان سيد رجب، والفنان مصطفى غريب.

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