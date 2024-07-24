فن ومشاهير

"بإطلالة جريئة".. أحدث جلسة تصوير لـ درة والجمهور: "الله على جمالك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعل متابعيها.

ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كن فريدًا"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض والأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "مش قادرة أشيل عيني من الجمال والأناقة، بعشقك موت، الله على جمالك، الطلة الحلوة، إطلالتك كلها أجمل من بعض، زي القمر".

وشاركت الفنانة درة في دراما رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر" بطولة: عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبدالرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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