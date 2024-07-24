"بإطلالة جريئة".. أحدث جلسة تصوير لـ درة والجمهور: "الله على جمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعل متابعيها.

ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كن فريدًا"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض والأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "مش قادرة أشيل عيني من الجمال والأناقة، بعشقك موت، الله على جمالك، الطلة الحلوة، إطلالتك كلها أجمل من بعض، زي القمر".

وشاركت الفنانة درة في دراما رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر" بطولة: عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبدالرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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