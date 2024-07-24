راشد الماجد يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "استحالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان السعودي راشد الماجد أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "استحالة"، ويتضمن الألبوم 14 أغنية متنوعة، وجميعها من ألحان الموسيقار طلال، وذلك على منصة "أنغامي" الموسيقية.

وروج ماجد للأغنية، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة له وعلق عليها: "ألبوم راشد الماجد الجديد وصل، اسمع استحالة الحين على أنغامي".

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات راشد الماجد بعنوان مصيبة، الذي صدر عام 2013، وضم آنذاك 15 أغنية: قربي، ما جانا نوم، تحدونا، البياع، ويلو، تحسب أنك، مصيبة، كل تغني لي، زودتها، تذكرين، راحت علي، حلال فيه الجرح، يا قلبي، محلاه، يقول راشد.

اقرأ أيضًا:

يسرا تحيي ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة

بـ"لوك مختلف".. حمادة هلال يروج لأحدث أعماله الغنائية "حصل"