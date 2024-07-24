فرقة "أعز الناس" تتألق في احتفال الإنتاج الثقافي بثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، أمس الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

أحيا الحفل فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو ماجد سرور، حيث تغنت الفرقة بباقة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، منها "احلف بسماها وبترابها، بالأحضان، مصر يا أم الدنيا، حبايب مصر، إن كان ع القلب، أهو ده اللي صار، يا أغلى اسم فى الوجود، يا حبيبتى يا مصر، فيها حاجة حلوة، صوت بلادي" وغيرها من الأغاني، بقيادة المدير الفني للفرقة الدكتور سامح عبد العزيز .

قطاع شئون الإنتاج الثقافي يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية في الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية