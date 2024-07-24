أول تعليق من أمينة خليل بعد العرض الخاص لـ فيلم "إكس مراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أمينة خليل مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم "إكس مراتي" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، والذي أقيم أمس الثلاثاء بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر بحضور أبطال وفريق العمل.

وعلقت أمينة خليل على الفيديو: "يارب الفيلم يعجبكم، كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وصيف سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم، من العرض الخاص للفيلم، في السينمات من النهاردة، يلا روحوا شوفوه وقولولي رأيكم".

وتدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي اجتماعي، حول طبيب أمراض نفسية يدعى "يوسف" الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها، ويشارك ببطولة الفيلم مصطفى غريب، خالد كمال، علي صبحي، عماد رشاد، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج معتز التوني.

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