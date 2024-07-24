شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى فى عيد ميلادها.. برزت موهبتها فى سن صغيرة وأصبحت نجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة منة شلبى، اليوم، بعيد ميلادها الـ42، حيث تعد منة من أبرز نجمات السينما والدراما فى الوقت الحالى، صنعت نجومية كبيرة فى السنوات الأخيرة خصوصاً فى السينما، حيث قدمت العديد من الأفلام التى تعد من علامات السينما المصرية، حيث لها رصيد سينمائى يقارب الـ40 عملا سينمائيا، و26 عملا دراميا، حيث استطاعت منة أن تكون واحدة من النجمات اللاتى حفرن اسماً بين نجمات السينما حاليا، وأصبحت نجمة النجمات.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، عن تكريم منة شلبى خلال الدورة الأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024، سيتم تسليم التكريم للفنانة منه شلبي خلال حفل الافتتاح الذي سيقام بمكتبة الإسكندرية.



منه شلبى

بدأت مسيرة الفنانة منة شلبي الفنية منذ سنوات عديدة، حيث بدأت بفيلم "الساحر" عام 2001، والذي كان من بطولة الراحل محمود عبد العزيز، أثبتت موهبتها وقدرتها الفنية منذ ذلك الحين، وشاركت في العديد من الأفلام الهامة، بما في ذلك "بحب السيما" الذي كانت بطولته الفنانة ليلى علوي.

قدمت منة شلبى العديد من الأعمال السينمائية وتعد علامات في السينمات ومنها : تراب الماس، من أجل زيكو، الإنس والنمس، بدل فاقد، آسف على الإزعاج، الجريمة ، خيال مآتة، نورارة ، سمير أبو النيل، بعد الموقعة، المائ والخضرة والوجه الحسن، بيبو وبشير، ميكرفون، نور عينى، كدا رضا، وغيرها من الأفلام التي لاقت نجاحا كبيرا .

وأوشكت منة شلبى على الانتهاء من تصوير أحدث أفلامها مع النجم أحمد عز بعنوان فرقة الموت، ويشارك فى بطولته عصام عمرن وآخرون، إخراج أحمد علاء.