شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يطرح أغنية سوما الجديدة "لم عشمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج نصر محروس أغنية المطربة سوما الجديدة "لم عشمك"، التى تعود بها إلى عالم الموسيقى والغناء بعد ما يقرب من غايب 4 سنوات بسبب ظروفها المرضية، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن المطربة سوما ظهرت منذ فترة فى دار الأوبرا المصرية أثناء وجودها لمساندة زوجها المايسترو مصطفى حلمى أثناء قيادته لأوكسترا إحدى حفلات الأوبرا بالمسرح الكبير، وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن غيابها عن الساحة الغنائية لمدة أربع سنوات لم يكن بإرادتها وإنما لظروف مرضها وإجرائها لاكثر من عملية جراحية، وأشارت سوما إلى أنها تجهز مع المنتج نصر محروس خلال الأيام المقبلة اختيار أغنية "سنجل" لتسجيلها والعودة بها لجمهورها وتتمنى أن تنال الأغنية التى سيتم اختيارها إعجاب الجمهور

وأضافت سوما أنها مرت بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية وأخبرها الأطباء أنها لن تغنى مرة أخرى ولكن الله نجاها من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية.

وعن مساندتها لزوجها فى حفلته الأخيرة بالأوبرا قالت: أنا أعشق حفلات الأوبرا لأنى تربيت بهذا المكان ولي ذكريات معه كثيرة، بالإضافة إلى أن هذا أقل شىء أقدمه لزوجي بعد مساندته لي أثناء مرضي، وأكدت شكرها للمنتج نصر محروس الذى كان يداوم الاطمئنان عليها ووجهت أيضا الشكر لجمهورها الذى يتابعها دائما بالاطمئنان عن صحتها.