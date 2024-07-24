بيونسيه تدخل بقوّة في معركة الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة 

منحت بيونسيه موافقتها لكامالا هاريس في الولايات المتّحدة. نائبة الرّئيس والمرشّحة الرّئاسيّة الدّيمقراطيّة في الانتخابات الرّئاسيّة في نوفمبر، لاستخدام أغنيتها الشّعبيّة “الحريّة” في إبّان حملتها.

الأغنية هي نشيد للحريّة وظهرت في ألبومها “Lemonade” لعام ٢٠١٦ .

وقال مصدر مقرّب من هاريس لشبكة CNN، إنّ فريقها حصل على موافقة المغنّية الأميركيّة لاستخدام الأغنية طوال حملتها الرّئاسيّة.

في الواقع، استخدمت هاريس الأغنية بالفعل الليلة الماضية خلال زيارتها الرّسمية الأولى لمقرّ حملتها.

وفقًا لشبكة CNN، فإنّ بيونسيه، المعروفة بحفاظها على إرشادات صارمة بشأن موسيقاها، أعطت موافقتها بسرعة لحملة هاريس عندما طلبت الإذن باستخدام أغنية “Freedom” يوم الإثنين.

على الرّغم من أنّ بيونسيه لم تدعم هاريس علنًا منذ ان أعلن الرّئيس جو بايدن أنّه لن يسعى لولاية ثانية، إلّا أن منحها الإذن باستخدام أغنية “Freedom” كأغنية للحملة. يشير إلى أن |هاريس” تحظى بدعم النّجمة.

تتمتّع بيونسيه بتاريخ في دعم المرشّحين الدّيمقراطيّين إذ غنّت في عام ٢٠١٣ في الولايات المتّحدة. النّشيد الوطنيّ في حفل تنصيب الرئيس باراك أوباما.

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في عام ٢٠١٦، ترأّست بيونسيه وزوجها جاي زي حفلًا موسيقيًّا قبل الانتخابات لبيل كلينتون في كليفلاند (أوهايو)، وفي عام ٢٠٢٠، دعمت ترشيح بايدن-هاريس، من خلال منشور على موقع إنستغرام الخاصّ بها يدعو متابعيها إلى التّصويت.