في السادسة مساءً.. حماقي يغني 3 أغانٍ دفعة واحدة من ألبوم "هو الأساس"

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح الفنان محمد حماقي 3 أغانٍ من ألبوم “هو الأساس”، الليلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

خرج حماقي لجمهوره بـ 3 بوسترات مختلفة كلا منهم تحمل اسم الأغنية تباعا، وهم “ صدمة، بناقص، شاعل عيون الناس”، وسيتم طرح الأغنيات الثلاث عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية الشهيرة.

عودة موسيقية لـ فهد والملحن محمد عبد المنعم للمرة الأولى

يتعاون حماقي في 3 أغانٍ مع نخبة مميزة من صناع الكلمة والموسيقى، ففي أغنية بناقص يتواجد الموزع الموسيقي فهد في عودة موسيقية قوية مع حماقي بعد سنوات طويلة.

أغنية شاغل كل الناس من كلمات تامر حسين وتوزيع توما، أما أغنية صدمة فمن ألحان محمد عبدالمنعم الذي يتعاون مع حماقي للمرة الأولى والتوزيع الموسيقي لـ توما.

وعلى صعيد آخر استقبلت شوارع القاهرة الحملة الدعائية لألبوم الفنان محمد حماقي “هو الأساس”، الذي يدخل به الماراثون الغنائي لصيف 2024، حيث ظهر البوستر الرسمي في عدد من شوارع القاهرة الكبر، منها “الزمالك، محور 26 يوليو، مدخل مدينة الشيخ زايد”

إنطلاق دعاية ألبوم هو الأساس

أطلق حماقي الصورة الأساسية للألبوم منذ مايقرب من أسبوعين، عبر حساباته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر حماقي في البوستر بمظهر خارج المعتاد عليه، حيث صبغ شعره باللون الأبيض وبنطال باللون الزيتوني به قطعات بشكل عشوائي، حيث يندرج تحت لوك شبابي جريء متناسب مع الموسم الصيفي الذي سيطرح فيه الألبوم.

افتتح حماقي ألبوم هو الأساس بأغنية “واكلة الجو” التي اقتربت من مليوني مشاهدة، خلال الأسبوع الأول من طرحها .

اقتربت أغنية “واكلة الجو” في أسبوعها الأول من حاجز المليون ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي توزيع تميم.

وتقول كلماتها “أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها والقمر يموت يبقى مكانها واللي شافها مرة بيدمنها مايصادفش نوم وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها لو مافيش مضايقة أنا هخطفها خطفة م اللي هتحب تشوفها مني كل يوم واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار”

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس 2023 “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

أما على صعيد الألبومات الغنائية الكاملة فطرح حماقي في 2021 “يافاتني”، الذي ضم 17 أغنية "يا فاتنّي، ماتعودناش، لوهتسيب، تك، عرض مستمر، زيها مين، لو هتسيب، مش قادر أنسى، يانسيم، تك، عايزك تسمعني، ردوده غريبة، طالع موضة، ظلموني، ليلة من لياليك" بجانب "نادانا، لا ملامة، ودينا بعيد"، التي تم طرحهم كأغانٍ إضافية داخل الألبوم.