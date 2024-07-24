"ليلة مصرية" لمواهب الأوبرا بالمهرجان الدولي لأطفال السلام بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وانطلاقا من عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة، أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجا فنيا حافلا للمشاركة المصرية فى فعاليات الدورة السادسة عشر للمهرجان الدولي لأطفال السلام.

تستمر الفعاليات حتى الثلاثاء ٣٠ يوليو في مدينتي الرباط وسلا بالمملكة المغربية ،حيث تنطلق عروض طلاب مركز تنمية مواهب الأوبرا اليوم الأربعاء ٢٤ يوليو تحت عنوان " ليلة مصرية " وتتضمن باقة مختارةمن الرقصات المستوحاه من الفلكلور المصرى من تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد وتحت إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر وتتواصل عروض مواهب الأوبرا على مدار ليالى المهرجان.

يأتي هذا التواجد المصري تأكيدًا على تميز الفن المصري وقدرته على المساهمة في نشر رسائل السلام والتفاهم بين الشعوب، من خلال تقديم عروض فنية تعكس التراث المصري العريق وتساهم في تعزيز الروابط الثقافية بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة.

كما تحرص وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على تعزيز التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم وإتاحة الفرصة للمواهب الفنية المصرية المتميزة فى المشاركات الخارجية للاطلاع على ثقافات متنوعة، مما يساهم في تطور وعيها الفني والثقافي.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا