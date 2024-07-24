صورة.. منة فضالي وملك زاهر في كواليس "أزمة ثقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، أحدث ظهور لها من كواليس مسلسل "أزمة ثقة" برفقة الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، ولاقت تفاعل الجمهور.

ونشرت منة، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ملوكة دي بعتبرها بنتي أول مرة طلعت بنتي في "نسل الأغراب" وبعدها كنا في محارب بس كل حد في دور مختلف، السنه دي هي أختي الصغيرة في "أزمة ثقة" هي هتتجنن مني طبعًا العادي يعني، ملوكة أنتي بنوتي حبيبتي ربنا يكرمك وتحققي كل حاجة نفسك فيها".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "ماشاء الله ربنا يحفظكم ويحميكم من كل شر، بالتوفيق منوش، أجمل البنات، هتكسروا الدنيا كالعادة".

مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

ويدور المسلسل، في إطار تشويقي وإثارة حول جريمة قتل، وتشهد الأحداث صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.

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