أشرف زكي يكشف تفاصيل مبادرة صلح محمد صبحي والمتحدة: مردود إيجابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، تفاصيل مبادرته بالتواصل مع مسؤولي الشركة المتحدة، لتأكيد احترام الفنان محمد صبحي، لجهود ودور المتحدة.

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأت بالفعل مبادرة لتوضيح وجهات النظر، والتصالح بين الشركة المتحدة، والفنان محمد صبحي، الذي أكد تقديره لجهود (المتحدة)، ودورها الهام، في دعم إبداع ومبدعين الفن المصري ".

وتابع،:" الحمد لله هناك مردود و تجاوب إيجابي".

نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نشرت بيانا صحفيا حول المبادرة، وكتبت: "اتصل الدكتور أشرف زكى بالسيد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وشرح له وجهة نظر الفنان الكبير محمد صبحي، وأنه لم يقصد أي إهانة للشركة المتحدة أو لمنتسبيها، واحترامه للشركة ودورها الوطني. وقد أبدى تفهمه لسوء الفهم ووعدني بإغلاق أي خلاف مع الفنان محمد صبحي لما فيه مصلحة الفن المصري، وأكد دعم الشركة المستمر لكل مبدع وقوى مصر الناعمة".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها أمس الثلاثاء، قالت إنها تابعت باستغرابٍ وتعجّب؛ تصريحات الفنان القدير محمد صبحي، والتي ادّعى فيها عبر صفحته الرسمية، ما وصفه بـ"اغتيال" مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك"، عبر ادّعائه الإخلال ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة.

وأضافت الشركة المتحدة أنها آثرت الصمت في الساعات الماضية، حفاظًا على "مصداقية" فنان مصر الكبير، واحترامًا لقدره لدى الشركة، والذي اضطرها لقبول عرض مسرحية لديها الكثير من التحفظات على جودة محتواها؛ بشهادة المتخصصين الكبار من زملاء جيل الأستاذ "محمد صبحي" ومقامه، أو من أجيال أخرى، وقبلتها الشركة، مراعاةً لخصوصية حالته، وحفاظًا على وجود اسمه الرفيع على الشاشات المصرية بما يراه مناسبًا لنفسه، وقناعةً بأن الشركة المتحدة هي الباب المفتوح بالمحبة والتقدير والاحتواء لكل المبدعين المصريين مهما تغيّرت قدراتهم.

وأوضحت أنها فوجئت بإعلان الفنان الكبير، اتخاذ الإجراءات القضائية ضدها، في وقائع "غير صحيحة" كُلّيةً، وذلك رغم التزام الشركة "الصمت"، أمام كل ما سبق، في مشهدٍ غريب، استدعى اضطرار "المتحدة" إعلان الحقائق للرأي العام، بكل شفافية، احترامًا للجمهور المصري، واحترامًا لفنانيه الكبار، وحفاظًا على حق الشركة والعاملين المحترمين فيها لخدمة الفن والإبداع في مصر، في الرد على الادعاءات السالف ذكرها.

وحدد البيان رد الشركة المتحدة في عدد من النقاط:

أولاً: تنفي الشركة "المتحدة" بشكل قاطع؛ حذف أي مشاهد، أو مقاطع، أو كتم صوت، أو أي تعديل على المسرحية المذكورة، حيث تم إذاعتها كاملة؛ كما أرسلتها الشركة المنتجة.

ثانيًا: تعاقدت الشركة "المتحدة" مع الفنان القدير "محمد صبحي" على إنتاج ثلاث مسرحيات، وبالفعل تم إنتاج المسرحية الأولى "نجوم الظهر" وتصويرها بأعلى التقنيات التليفزيونية، إلا أنها لم تحقق أي عائد جماهيري أو إعلاني، ورغم ذلك استمرت الشركة المتحدة في دعم مسرحيات الفنان "محمد صبحي"، رغم التحفظات النقدية والجماهيرية، ولم تخذله ماديًا أو مهنيًا، والتزمت الصمت؛ حتى إعلانه اتخاذ إجراءات ضدها، والإساءة لها وللعاملين فيها بما لم يصدر من الشركة وقنواتها.

ثالثًا: الفنان القدير "محمد صبحي" هو من قام بمخالفة الاتفاق والتعاقد المبرم مع الشركة "المتحدة"، بتغيير كبير مفاجىء، في نص مسرحيته الأخيرة؛ دون موافقة الشركة و بالمخالفة للعقد، حتى وصل الأمر أن تضمنت المسرحية ايحاءات وألفاظ لا تقبلها القواعد والأكواد الأخلاقية الإعلامية، ولا مواثيق الشرف المهني.رابعًا: قام الفنان الكبير "محمد صبحي" بتسريب مقاطع كثيرة من المسرحية على صفحته الرسمية؛ إخلالًا بحقوق "الملكية الفكرية" التي يؤمن بها، ورغم كل هذه المخالفات والغرائب، قامت الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية؛ بعرض المسرحية على قناة ( Cbc ) العامة الرئيسية، كاملةً "دون أي تعديل"، بل وعرضتها في توقيتٍ مهم كسهرة صيفية وألغت عروض أخرى تقديرًا له، ورغم ذلك "فشلت" المسرحية في جذب الإعلانات، مجددًا، وتحملت الشركة خسارتها في صمت، إكرامًا للفنان الكبير ورفعًا للحرج عنه.

خامسًا: إمعانًا في إخلال الفنان القدير "محمد صبحي" بالتعاقد، فوجئت الشركة "المتحدة" منذ أسبوعين، بطلب الفنان القدير، "زيادة قيمة التعاقد" مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "بنسبة تتجاوز ٢٥٠ في المئة"، في مشهد غير مسبوق وغير مبرر ولا يحدث في أي تعاقد في العالم.