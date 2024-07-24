بعد الحكم بحبس المتعهد.. القصة الكاملة للنصب على هاني شاكر في البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أسدلت محكمة العجوزة الستار على واقعة النصب تعرض لها المطرب هاني شاكر في البحرين، قبل تقديمه حفل عيد الفطر.

المحكمة قررت اليوم الأربعاء، الحكم غيابيا على متعهد الحفل، ويدعى محمد عبدالسلام بالحبس 3 سنوات، وكفالة قيمتها 5 آلاف جنيه.

وبدأت الأزمة قبل ساعات من إحياء المطرب هاني شاكر، الحفل المقام في أحد فنادق البحرين، مساء الإثنين 24 أبريل، في العام الماضي احتفالا بعيد الفطر.

فوجئ المطرب، بهروب المتعهد واختفائه دون سداد المبالغ المستحقة للفندق، وأعضاء الفرقة الموسيقية

ومن جانبه أكد محمد عبدالله "المتحدث الرسمي باسم مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، تواصل مجلس النقابة مع المطرب الكبير هاني شاكر، وكذلك نقابة المهن الموسيقية في البحرين، ووزارة الثقافة، والجهات المعنية، للمطالبة بسرعة التحقيق، في ما حدث"

الإعلامية الكويتية فجر السعيد من جهتها، كانت قد نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من الحفل، وكتبت ،:" السادة وزارة الداخلية البحرينية اليوم كان في ⁧‫فندق الخليج‬⁩ حفلة للفنان الكبير ⁧‫هاني شاكر @hanyshaker، وحجزت 20 تذكرة واستعد للخروج قالولي المتعهد هرب، وغير موجود ومادفع باقي فلوس الفندق ولا الفرقة اللي مع هاني، هذي صورة جواز المتعهد وترى الفندق بعد يطالبه، فلوس.. الموضوع عندكم".

وعادت فجر، لكشف تطورات الواقعة، وكتبت،: "تحديث لما سبق، السادة وزارة الداخلية البحرينية فلوسي رجعتها من بلعوم شريكه بالحفله، بس تكفون حقوق الناس الفندق يطالبه فلوس، و أستاذ ⁧‫هاني شاكر من جمال أخلاقه نزل يغني للناس دون أن يستلم أجره ولا أجر الموسيقيين الكبير كبير يا أستاذ، وصدقني في ⁧‫البحرين‬⁩ مايضيع حق في ديرة يحكمها الله يحفظه ⁧‫بو سلمان".

وتابعت: "لأنه فنان من زمن جميل.. ورغم أنه لم يستلم حقه رفض يكسف الناس اللي صمدت متأمله رؤيته ونزل يغني للناس، كلير يا أمير الغناء العربي تحاملت على نفسك لإسعاد الناس ولو كانوا قلة أصرت تنتظر للحظة الأخيرة، ولم يخيب ظنها الرائع هاني شاكر".