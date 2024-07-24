10 أغسطس.. ديانا حداد تحيي حفلًا في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد المطربة ديانا حداد لتقديم حفلها، المقام ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة، والتي من المقرر إقامتها يوم 10 أغسطس المقبل.

ونشرت ديانا بوستر الحفل من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جمهوري الغالي في مصر الحبيبة لنا لقاء قريب في مهرجان العلمين 2024 بتاريخ 10 أغسطس، لنغني الجديد والقديم ونعيش ليلة من العُمر سوا، اشتقتلكم كثير".

وطرحت المطربة ديانا حداد منذ أيام، أحدث أغانيها الجديدة "الناس الحلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر محمود فاروق، وألحان مدين، ومن المقرر أن تطرح ديانا حداد، مجموعة من الأغاني السينجل خلال موسم الصيف.

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