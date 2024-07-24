ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة من الصور، خلال عطلتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية.

وشاركت ميرهان الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت فستان قصير.

وانهالت عليها التعليقات من محبيها، وجاءت كالآتي: "يؤبرني جمالك، قمر وكاريزما، عزالة، نجمة، بحبك جدا، برنسيسة".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل أمير العوامري مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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