شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يكشف لـIt’s Show Time مفاجآت حفل فرقة المصريين فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار هانى شنودة تحضيراته للمشاركة بفرقة المصريين لأول مرة فى مهرجان العلمين بدورته الثانية، متمنيًا أن يظهر الحفل فى أفضل صورة.

وقال شنودة خلال لقائه مع برنامج It’s Show Time المذاع عبر قناة الحياة: نستعد لمفاجآت فى حفلنا بمهرجان العلمين، وسنقدم أغنية أوقات أشوف ملامحك وأغنية لما كان البحر أزرق.

أما عن طقوسه قبل إحياء الحفلات، أردف: أُفضل رش برفان قبل العزف على البيانو، حيث إن الرائحة الزكية تعطي إشارات انتباه للمخ، ويجعله يبدع أكثر وفي حالة سعادة.

وأشار شنودة إلى أن فرقة المصريين عادت من جديد من خلال مسلسل حالة خاصة، مضيفًا: المسلسل عرض معظم أغاني الفرقة، ومن ثم تفاجئ الجمهور بوجود أغاني ذات قيمة وإيجابية مثل أغانينا.

جدير بالذكر أن برنامج It’s Show Time يذاع عبر شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة دينا حويدق وسمر نعيم.