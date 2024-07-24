شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: مسارح مهرجان العلمين الجديدة قمة فى الجمال والشياكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم مدحت صالح عن مهرجان العلمين الجديدة، فى نسخته الثانية خلال حلوله ضيفًا فى إذاعة ميجا إف إم مع المذيعة مارينا المصرى.

وقال مدحت صالح: "مهرجان العلمين فى نسخته الثانية فى تنوع هذا العام فى أماكن الاحتفال لقيت نفسى بعمل حفلة على المسرح الرومانى فى مكان جديد والمسرح فى منتهى الجمال والشياكة والناس مبسوطة وسعيدة والاهتمام بكل مكان وليس بمسرح واحد فقط، والمسئولين عن الصوت على درجة كبيرة من الكفاءة وكلهم شطار وموهبين وفاهمين وكل العناصر متوفرة ببقى متأكد إنى هنجح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عندها التطور الكبير ده ولسه عندها أكتر وأكتر تقدمه ومهرجان العلمين الجديدة مهرجان متكامل".

وقدم النجم مدحت صالح أداء استثنائيا وأغانى مميزة وحوارا ممتعا مع الإعلامية منى الشاذلى، وسط أجواء ممتعة كلها ذكريات ومزيكا وحوار من القلب، وأجواء ساحرة فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.