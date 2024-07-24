شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو المسرحية الاستعراضية الشهرة قبل عرضها فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ds+ البرومو التشويقى للعرض المسرحى الموسيقى "الشهرة"، المقرر عرضه فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، وهو من إخراج خالد جلال، موسيقى وألحان أحمد طارق يحيى، مصممة استعراضات خديجة العرقان، مصمم الملابس نيفين رأفا، أشعار محمود المليجي، ديكور عمرو عبد الله.

تعرض مسرحية الشهرة في مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 1 أغسطس حتى 3 أغسطس المقبل، على مسرح يو، وقال الفنان محمد سراج بطل المسرحية "هي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية درامية ستنال إعجاب المشاهدين من رواد المهرجان".

وأضاف سراج خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى: "أعيش مرحلة من النضج والتعليم مع خالد جلال الذى نمى فيا التلحين والغناء، وهو مخرج كبير يتعامل معنا كأننا أبناءه وبيطلع الحلو فينا وبيعلمنا كل حاجة صح، لافتا إلى أن العرض يوم 1 و 2 و 3 أغسطس".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.