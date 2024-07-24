شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عاما على فيلم عريس من جهة أمنية للزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا الشهر عام 2004 عرض لأول مرة فيلم عريس من جهة أمنية للنجم عادل إمام، وحقق وقتها نجاحا كبيرا بمجرد انطلاقه في دور العرض المختلفة، إذ حصد في أسبوعه الأول 4 ملايين جنيه، ووصلت إيراداته بعد شهر من طرحه إلى 11 مليون جنيه.

وعلى الرغم من ترتيب العمل الـ121 بعد سلسلة من المشاركات الناجحة لعادل إمام السينمائية، إلا أن نجاحه فاجأ الجميع، إذ ظهر الزعيم بشكل كوميدي مختلف خلال أحداث العمل، كما اعتمد في الكوميديا الخاصة به على المواقف الكوميدية التي تجمع الابنة بوالدها ومحاولته إبعاد عنها أي شاب يحاول التقرب منها، إلى جانب اعتماده على بعض الفنانين الشباب وقتها مثل حلا شيحة وشريف منير.

فيلم عريس من جهة أمنية بطولة عادل إمام، لبلبة، حلا شيحة، شريف منير، أشرف عبد الباقي، أحمد زاهر، عبد الله مشرف، ريكو، حسن الديب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صاحب بازار، يحب ابنته بشدة لدرجة أنه لا يتمكن من الابتعاد عنها، ويرفض تزويجها لهذا السبب، ولكنها في النهاية تتزوج من ضابط يحبها، لكن والدها يطاردهما في كل مكان.



عادل إمام وحلا شيحة