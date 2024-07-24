شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى تتحدث عن Cat woman بعد مرور عقدين على عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية هالى بيرى عن كواليس انضمامها لفيلم Cat woman الذي عرض عام 2004، واستعادت ذكرياتها مع عملية التصوير، وأسباب انضمامها إلى طاقم الفيلم بسبب الحبكة الخاصة، والتى وصفتها بأنها منخفضة المخاطر.

وقالت بيرى الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم Cat woman، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لطرح الفيلم، لصحيفة Entertainment Weekly، "لقد اعتقدت دائمًا أن فكرة قيام Cat woman بإنقاذ النساء كانت فكرة ناعمة بعض الشيء، جميع الأبطال الخارقين الآخرين ينقذون العالم؛ إنهم لا ينقذون النساء فقط، لكن في ذلك الوقت من مسيرتي المهنية، لم يكن لدي القوة التي أمتلكها اليوم لتحدي ذلك، لذا وافقت على الانضمام للفيلم".

فيلم Cat woman من إخراج بيتوف، حيث قامت هالى بيري بدور البطولة، وهى مصممة جرافيك تكتشف مؤامرة فى شركة مستحضرات التجميل، حيث تعمل للتغطية على المشاكل الصحية واسعة النطاق الناجمة عن منتج جديد، وبعد مقتلها على يد المتآمرين، يتم إحياؤها على يد قطة مصرية من نوع "ماو" تمنحها قدرات تشبه القطط، مما يسمح لها بمواجهة زوجة مالك الشركة لوريل (شارون ستون).