شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمي جاى ريتشى أمام الأهرامات من كواليس تصوير Fountain of Youth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حساب هيئة السينما المصرية (EFC) صورة جديدة للمخرج العالمى جاى ريتشى أمام الأهرامات من كواليس تصوير فيلمه الجديد Fountain of Youth، من إنتاج شركة Skydance، والذي تم تصويره في مصر بدعم كامل من هيئة السينما المصرية (EFC).

كان قد انضم الممثل العالمى لاز ألونسو إلى فريق عمل فيلم Fountain of Youth، وهو الفيلم الجديد لـ جاي ريتشي من شركة Apple، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، لم يكشف عن دور ألونسو إلى الآن.

ويلعب ألونسو دور البطولة أمام جون كراسينسكي وناتالي بورتمان وإيزا جونزاليس ودومنال جليسون الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، الفيلم من تأليف جيمس فاندربيلت، ويتتبع شقيقين منفصلين يتشاركان في عملية سرقة عالمية للعثور على ينبوع الشباب الأسطوري، ويجب عليهم استخدام معرفتهم بالتاريخ لمتابعة الأدلة حول مغامرة ملحمية من شأنها أن تغير حياتهم، وربما تؤدي إلى خلودهم.