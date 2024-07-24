شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد ترسل رسالة لجمهورها قبل حفلها فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة ديانا حداد رسالة لكل محبيها وجمهورها فى القاهرة قبل حفلها فى مهرجان العلمين الجديدة شهر أغسطس المقبل.

وكتبت ديانا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "جمهورى الغالى فى مصر الحبيبة لنا لقاء قريب فى مهرجان العلمين الجديدة بتاريخ 10 أغسطس لنغنى الجديد والقديم ونعيش ليلة من العمر سوا اشتقتلكم كتير".



ديانا حداد

وتحل النجمة ديانا حداد، ضيفة على برنامج "شارع شريف"، والذى يقدمه الإعلامى شريف مدكور، حيث سيقدم حلقة خاصة يوم السبت 10 أغسطس، فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.