شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران يحصل على دعم من مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم عائشة لا تستطيع الطيران من إخراج المخرج المصرى مراد مصطفى، على تمويل إنتاج وصل إلى 25 ألف يورو، من للجنة التحكيم لصندوق السينما العالمية فى برليناله (WCF)، ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى.

كما حصل فيلم وداعاً جوليا في في الجلسة الأربعين للجنة التحكيم لصندوق السينما العالمية في برليناله (WCF)، على تمويل التوزيع لإصدار السينما في ألمانيا، حيث سيحصل على 7000 يورو، وسيطرح في السينما الألمانية في 15 أغسطس المقبل.

وقدمت لجنة التحكيم في اللجنة الأربعين، عشر توصيات لتمويل مشاريع من الجزائر والأرجنتين والبرازيل والكاميرون ومصر وإيران وليسوتو ونيبال والسودان.

ويبلغ إجمالي التمويل الحالي المكون من ثماني منح إنتاج ومنحتين للتوزيع 260 ألف يورو.

أعضاء لجنة التحكيم هم منتجة الأفلام الوثائقية والمستشارة الإبداعية مارتا أندرو (إسبانيا)، والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة عائشة بولات (ألمانيا)، والباحثة السينمائية فيولا شفيق (ألمانيا / مصر) وفينشنزو بوجنو (إيطاليا / ألمانيا) رئيس WCF.

قامت لجنة تحكيم WCF بالاختيار من بين 195 مشروعًا مقدمًا من إجمالي 55 دولة.