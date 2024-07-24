عفاف شعيب ترفض المسّ بمسيرتها الفنّيّة… وهذا سبب غيابها  

أكدّت الممثّلة المصريّة، عفاف شعيب، أنّها لن تشارك في أيّ عمل فنّيّ جديد، لا يُشكّل إضافة إلى مسيرتها وتاريخها الفنّيّ.

في هذا السّياق، أشارت “شعيب”، التي شاركت كضيفة شرف في مسلسل “محارب”، الذي عُرض في شهر رمضان المبارك الفائت وهو من بطولة الممثّل حسن الردّاد، تأليف محمّد سيّد بشير وإخراج شيرين عادل ، إلى أنّها تتلقّى الكثير من العروض الفنّيّة، لكنّها غير مناسبة و “تافهة”.

وأضافت “شعيب” في تصريح لموقع “القاهرة ٢٤”، أنّها لا تجد ما يناسبها من الأعمال المعروضة عليها وتاريخها الفنّيّ لا يسمح لها بالمشاركة لمجرّد التّواجد فقط.

أمّا عن رأيها بمشاركات غيرها من الممثّلين في أعمال لا تناسبهم، أجابت “شعيب: ” كُلّ إنسان حرّ في قراره، ومن حقّهم أن يكونوا متواجدين لكن بالنّسبة إليّ لن أكون مثلهم”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّ الفنّانة عفاف شعيب، كانت قد صرّحت في لقاء سابق، أنّها تفتخر بتاريخها الفنّيّ الذي وصفته بـ “المُشرّف”، لأنّها لم تقدّم مطلقًا، عملًا يتعارض مع قناعاتها الشّخصيّة.

كما أكدّت “شعيب” أنّها تؤيّد مصطلح السّينما النّظيفة وترفض القُبلات والأحضان في الأعمال الفنّيّة.