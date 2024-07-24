آدم يجتاز حاجز 3 ملايين مشاهدة بكليب "يا إيام"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان آدم بكليب “يا إيام”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية يا إيام من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع: جيمي حداد، والكليب من إخراج رامي لطوف، وتقول كلماتها “بعدن لما يقولو اسمك قلبي بيوجعني و فجأة أفكاري عإيامك بترجعني يا إيام ليش برمتي فينا و فرقتينا ليش رديلي حبيبي تقلو قديش حبيتو لو خمس دقايق معليش بتذكر في فترة حلوة مرقنا فيها شو بعدا بتعنيلك؟ انشالله ما نسيتيها كل مرة بتحاول بنت تتقرب مني مني بتهرب لما دوِّر عليكي فيها ”

أغنية آدم قرار صعب

كان قد طرح آدم حديثًا أغنية قرار صعب، التي اجتازن أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات عماد السعد، ألحان: سليم جيباي، وتقول كلماتها"

قرار صعب ابقى او انسحب اكذب اذا قلت بعدني ما احب قلبي بحبا يدق بس من اشوفه اكتئب حرق سنين العمر حرقها بغدر وكذب حبيته وبكل صدق و عطيته حب من الصفر لكن اللي فيه طبع الغدر تهون عليه عشرة عمر وليه الغدر عمري ما قصرت لا عليهم قسيت ولا حبي غيرت كنت إذا اشتاق اقطف من السما نجمه و على قد الشوق صارت هالسما عتمه حبيته وبكل صدق و عطيته حب من الصفر لكن اللي فيه طبع الغدر تهون عليه عشرة عمر".

أغنية آدم حدا عارف

بجانب أغنية “حدا عارف”، والتي سجلت أكثر من 21 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات وألحان مروان خوري، وتقول كلماتها “ حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني حدا من ياللي بيمون عليها وما بيهون عليه يقشعني بها الحالة الل بتلوّي انا من دونا ما شي بتعرف هالشي بتوجّعني وبتصير تقوّي تقويني حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني صدا صوتا بها البيت بعدو وما خلّيت حدا ما سألتو عن حالا من بعدي ولَو معقولي ما في حدا قلبو وَفي يجبر قلبي والكلمة الحلوي يودّي حدا عارف عنّا شي شي خبر يريّحني من يوم الل هيي فلّت وما في شي بيفرّحني حدا عارف وينا شي وين أخدتها الدني اختفيت عن عيني قصدا من وجّا الحلو تحرمني”.

حفل آدم مع هيفاء وهبي في تركيا

وعلى صعيد آخر يستعد آدم لحفله الغنائي الجديد مع الفنانة هيفاء وهبي، ضمن سلسلة الحفلات العربية في تركيا التي تبدأ في أغسطس المقبل وتضم نخبة مميزة من نجوم الغناء.