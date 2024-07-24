منة شلبي| خطوات فنية لامعة في حياة"نوارة السينما المصرية"

ياسر رشاد - القاهرة - منة شلبي هي واحدة من أهم فنانات السينما والدراما المصرية، تًكمل اليوم عامها 42، بعد سلسلة حافلة من الأدوار المميزة التي وضعت على رأس قائمة التميز والإبداع.

منة شلبي.. نشأتها ومراحلة الفنية التي بدأت مع “الساحر”

ولدت منة شلبي في 24 يوليو 1982 في الجيزة، وهي ابنة الراقصة زيزي مصطفى ورجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي، بدأت منة مسيرتها الفنية عام 2000، حيث شاركت في مسلسل «سلمى يا سلامة»، وظهرت بعد ذلك في فيلم «العاصفة».

انطلاقة من نار مع الكبير محمود عبد العزيز

كانت الانطلاقة الحقيقية لمنة شلبي بترشيح من الفنان الكبير محمود عبد العزيز في فيلم الساحر ، عام 2001، كما لعبت دور توحة في مسلسل «أين قلبى»، بجانب الفنان الكبير حسن حسني ويسرا، وبعد ذلك ظهرت في مسلسل «لدواعي أمنية» بطولة كمال الشناوي وماجد المصري وتقدم فيه دور سحر ابنة تاجر سلاح له أعداء كثر ويقومون بخطف الابنة وهو ما يؤدي إلى تغير نظرتها للحياة بعد عودتها لأبيه.

قضايا درامية وسينمائية بارزة لمنة شلبي عن المرأة المصرية

عبرت منة شلبي في مشوار أعمالها عن مشاكل المرأة المصرية و العربية، أهمها دور الفتاة المخلصة والمحبة لزوجها ومنزلها في مسلسل حارة اليهودي، والفتاة الفقيرة البسيطة ذات العقل المنير من خلال فيلم نوارة.

ومع اشهر وألمع أدوارها في الخمس سنوات الاخيرة من خلال مسلسل ليه لأء التي تحدثت فيه عن قضية اجتماعية شائكة محليا وعربيًا عن تبني الأطفال بسبب عدم وجود فرصة للزواج والإنجاب، والتعلق الشديد بالاهتمام بالأطفال وتربيتهم وتحسين صورتهم وحياتهم في المجتمع.

اما عن جاذبية أعمالها السينمائية التي تطورت بكشل ملحوظ وكبير منذ فيلم الساحر، كان لها بصمات ذهبية في "الجريمة، من أجل زيكو، الإنس والنمس، خيال مآتة، تراب الماس، الأصليين، الساحر» وغيرها.

تكريم منة شلبي في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط

وعلى صعيدٍ آخر أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تكريم النجمة منه شلبي بحفل إفتتاح الدورة الـ 40 من عمر المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024، حيث تتسلم التكريم بحفل الإفتتاح المقام بمكتبة الإسكندرية.