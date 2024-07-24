أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بأحد المطاعم، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت عائشة الصورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حبي، أجمل فتاة في العالم، قمراية والله العظيم، قمر من غير مكياج، ربنا يحميكي، جمالك".

يذكر أن عائشة بن أحمد خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار" وجسدت خلاله دور "أمينة" زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات.

المسلسل بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

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