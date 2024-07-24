عمرو سعد يُعلن موعد انتهاء تصوير فيلمه "الغربان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صور من كواليس فيلم "الغربان"، كاشفا عن موعد انتهاء تصويره وطرحه.

وكتب عمرو: "بعد غياب أكثر من ٤ سنوات عن شاشات السينما كنت محظوظ بعودة تعوض عن الغياب ده إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجيا بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات".

وأضاف: "الفيلم العالمي the crows يضم نخبة من النجوم المصريين، والألمان، والروس، والإنجليز، والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني، والمترجم لأثني عشر لغة، هينتهي المخرج يس حسن من التصوير والمونتاج ويكون جاهز للعرض العالمي إن شاء الله عام 2025، علشان أكون إن شاء الله جاهز لتصوير فيلمي القادم واللي هأعلن عنه قريبا جدا"

فيلم "الغربان" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، والعمل من بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج ياسين حسن.