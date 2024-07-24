شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمي جاي ريتشي يحتفى بانتهاء تصوير فيلم Fountain of Youth من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفي المخرج العالمي جاى ريتشى بانتهاء تصوير مشاهد فيلم Fountain of Youth في مصر، وذلك بصورة من كواليس التصوير أمام الأهرامات بالجيزة.

وكان حساب لجنة مصر للأفلام (EFC)، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، نشر صورة جديدة للمخرج العالمى جاى ريتشى أمام الأهرامات من كواليس تصوير فيلمه الجديد Fountain of Youth، من إنتاج شركة Skydance، والذي تم تصويره في مصر بدعم كامل من لجنة مصر للأفلام (EFC).

كان قد انضم الممثل العالمى لاز ألونسو إلى فريق عمل فيلم Fountain of Youth، وهو الفيلم الجديد لـ جاي ريتشي من شركة Apple، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، لم يكشف عن دور ألونسو إلى الآن.

ويلعب ألونسو دور البطولة أمام جون كراسينسكي وناتالي بورتمان وإيزا جونزاليس ودومنال جليسون الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، الفيلم من تأليف جيمس فاندربيلت، ويتتبع شقيقين منفصلين يتشاركان في عملية سرقة عالمية للعثور على ينبوع الشباب الأسطوري، ويجب عليهم استخدام معرفتهم بالتاريخ لمتابعة الأدلة حول مغامرة ملحمية من شأنها أن تغير حياتهم، وربما تؤدي إلى خلودهم.