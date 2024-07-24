شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسلسل رحيل فى عرضه الأول بمصر على قناة ON الأحد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة ON عن العرض الأول لمسلسل رحيل للنجمة ياسمين صبرى فى مصر، على شاشتها بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو، حيث يعرض العمل من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، وتعود به ياسمين صبرى إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل رحيل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار: العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها؟

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.