شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يعلن موعدى انتهاء تصوير وعرض فيلم the crows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمرو سعد موعد الانتهاء من تصوير أحدث أعماله الفنية الفيلم العالمى the crows، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون جاهزا للعرض بحلول عام 2025، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب خلال العمل.

ونشر عمرو سعد صور من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما كنت محظوظ بعودة تعوض عن الغياب ده إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجيا بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات، الفيلم العالمي the crows".

وتابع: "هيضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز والناطق بالعربي والإنجليزي والألماني والمترجم لأثني عشر لغة هاينتهي المخرج يس حسن من التصوير والمونتاج ويكون جاهز للعرض العالمي إن شاء الله عام 2025، علشان أكون إن شاء الله جاهز لتصوير فيلمي القادم واللي هاعلن عنه قريبا جدا".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد في السينما فيلم "حملة فرعون" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من: روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، قمر، وغيرهم من الفنانين، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



the crows



كواليس the crows