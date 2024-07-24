شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يدعم كامالا هاريس ويشكر بايدن على إنقاذ الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

أيد النجم العالمي جورج كلوني نائبة الرئيس كامالا هاريس مشيدا بترشحها التاريخي لرئاسة البيت الأبيض بعد خروج الرئيس الأمريكى جو بايدن من السباق الرئاسي عام 2024، وينظر العديد من مؤيدي الديمقراطيين في هوليوود إلى كلوني باعتباره بمثابة بوصلة، نظراً لمشاركته ونشاطه.



جورج وهاريس

فعندما كتب مقالاً افتتاحياً في صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر يدعو فيه الرئيس الأمريكى إلى عدم السعي لإعادة انتخابه في أعقاب أدائه الكارثي في المناظرة، كانت تلك واحدة من عدة لحظات فاصلة في الحركة التي انتهت في النهاية بقرار بايدن يوم الأحد بالخروج.

وقال كلوني في بيان لشبكة CNN: "نحن جميعًا متحمسون جدًا لبذل كل ما في وسعنا لدعم نائبة الرئيس هاريس في سعيها التاريخي".

قبل مقالته الافتتاحية، ساعد موقف كلوني مع بايدن في حشد دعم أوسع من المشاهير، حتى بين البعض الذين لم يكونوا أبدًا من كبار المعجبين ببايدن ولم يكونوا متحمسين لدعمه قبل فترة طويلة من المناظرة.

وجمعت حملة التبرعات في يونيو، التي ترأسها، 28 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب بايدن، وهو أكبر مبلغ للحزب الديمقراطي من حدث واحد في التاريخ.

وكان قد هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نجم هوليوود جورج كلوني بعد أن انضم المانح الديمقراطي البارز في هوليوود إلى الأصوات الداعية لانسحاب الرئيس جو بايدن من سباق البيت الأبيض.

كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "لذا، فإن الممثل السينمائي المزيف جورج كلوني، الذي لم يقترب أبدًا من صنع فيلم عظيم، تحول إلى جو الملتوي مثل الفئران التي هم يمثلونها.. ماذا يعرف كلوني عن أي شيء؟... يجب على كلوني أن يبتعد عن السياسة ويعود إلى التلفزيون. الأفلام لم تنجح معه حقًا !!!"

في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز كتب كلوني أن الحزب الديمقراطي يحتاج إلى مرشح جديد، بعد شهر واحد فقط من استضافته حملة لجمع التبرعات بقيمة 28 مليون دولار للرئيس جو بايدن.

وقال كلوني الذي يعد أحد أبرز مؤيدي الديمقراطيين في هوليوود: "أنا أحب جو بايدن. بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ. كنائب للرئيس ورئيس. أعتبره صديقًا، وأؤمن به. أؤمن بشخصيته. أؤمن بأخلاقه. في السنوات الأربع الماضية، فاز بالعديد من المعارك التي واجهها"، وتابع: "لكن المعركة الوحيدة التي لا يستطيع الفوز بها هي المعركة ضد الزمن. لا أحد منا يستطيع".

وأقر بأنه لاحظ اختلافًا في بايدن في حفل جمع التبرعات، وكتب: "من المحزن أن أقول ذلك، لكن جو بايدن الذي كنت معه قبل ثلاثة أسابيع في حفل جمع التبرعات لم يكن جو بايدن "الصفقة الكبيرة" عام 2010. ولم يكن حتى جو بايدن عام 2020. لقد كان نفس الرجل الذي شهدناه جميعًا في المناظرة".