شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تصل باريس لإحياء حفل افتتاح الأوليمبياد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

بعد فترة مرض صعبة تعود النجمة العالمية سيلين ديون إلى الغناء وإحياء الحفلات، حيث وصلت سيلين ديون إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لإحياء افتتاح الأوليمبياد 2024 يوم الجمعة المقبل، وسيقام خارج الملعب لأول مرة في التاريخ، ويجمع الحفل 3500 ممثل وراقص وعازف موسيقي.



سيلين ديون

وهذه ليست المرة الأولى التي تحيي فيها سيلين حفل افتتاح الأوليمبياد، فقد أحيته من قبل في عام 1996، حين أقيم في أتلانتا في الولايات المتحدة.

وكانت ظهرت المغنية العالمية سيلين ديون بشكل مفاجئ على خشبة المسرح في الجولة الأولى من دوري الهوكي الوطني "NHL" في لاس فيجاس، وهو أول حدث لها منذ إصدار فيلمها الوثائقي "I Am: Céline Dion"، الذي يروي معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب.

ارتدت ديون قميصًا أبيض بأزرار وتنورة كريمية، وشقت طريقها إلى مسرح Sphere مع ابنها الأكبر، رينيه تشارلز أنجيليل، 23 عامًا، بينما كان الجمهور يهتف.

ثم أعلنت ديون عن اختيار فريق مونتريال كنديانز الخامس، وكتبت من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام قائلة:" سعيدة جدًا لأنني تمكنت من الإعلان عن اختيار مونتريال كنديانز في الجولة الأولى من NHL لعام 2024".

وأضافت ديون قائلة: "شكرًا للكنديين على دعوتي، وشكرًا لـ NHL على الاهتمام الجيد بعائلتي، لقد استمتعنا كثيرًا!".

ويركز جزء كبير من الفيلم الوثائقي الجديد للمخرجة إيرين تايلور I Am: Celine Dion على تأثير تشخيص المغنية العالمية سيلين ديون لمتلازمة الشخص المتصلب على صوتها.

في خلال فيلم I Am: Celine Dion تظهر ديون وهي تتوق للعودة إلى الغناء مرة أخرى، كما أنها تكافح من أجل تسجيل أغانى جديدة، وتتأمل فيما ستفعله بدون نطاقها الصوتي المرن الشهير، لكن فقط في الدقائق الأخيرة من I Am: Celine Dion، تكشف ديون عن تفاصيل مدمرة، حول كيف يهدد الاضطراب العصبي النادر حياتها أيضًا.

سيلين ديون