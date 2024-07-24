"عشان المركب تمشي" أحدث أغنيات ألبوم "مارشميلو" بتوقيع ماسة تامر

ياسر رشاد - القاهرة - طرح فريق "تلاتة اخوات" الغنائي، مساء اليوم أغنية "عشان المركب تمشي"، وهي رابع أغنيات ألبوم "مارشميلو"، الذي يضم العديد من الأغاني الفردية والجماعية لمطربي الفريق محمد وحور وماسة تامر نور.

أغنية "عشان المركب تمشي"، تغنيها منفردة مطربة الفريق ماسة تامر، وهي من كلمات أحمد حسن، وألحان مصطفي يسري، وتوزيع تيام طارق،

وتقول كلمات الأغنية:

"كان م النوع

اللي في اول مرة تشوفه تقرب ليه

تمشي وراه وانت مغمض

همك كله انك ترضيه

ممكن تكره شيء بتحبه علشان هوه مابيحبوش

وأماً بيغلط مش بتعاتبه بس عشان ما تزعلهوش

ممكن تخسر ناس بتحبك اتكلمو بالشر عليه

كنت لوحدي باعدي واهدي بياذي واقول معلشي

ايه بقي ناقص اموت نفسي عشان المركب تمشي

ايه بقي ناقص اموت نفسي عشان المركب تمشي".

ويعد ألبوم "مارشميلو" الألبوم الغنائي الأول للفريق، بعد تحقيق مطربيه نجاحات كبيرة عبر منصاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقديمهم لمئات التجارب الموسيقية لكبار النجوم، إضافة إلى العديد من الحفلات الغنائية المختلفة، قبل أن يقرر مدير الفريق المطرب تامر نور، ووالد مطربي الفريق، استغلال نجاحهم بإنتاج ألبوم غنائي احترافي.

مطربة الفريق ماسة تامر التي تقدم أغنية "عشان المركب تمشي"، شاركت من قبل في منافسات برنامج "ذا فويس كيدز"، ووقع اختيار المطرب عاصي الحلاني عليها لتكون ضمن فريقه خلال الموسم الاخير للبرنامج، كما تعد ماسة تامر أصغر أعضاء الفريق، وتدرس الموسيقى حالياً بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون.