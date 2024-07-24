محمد صبحي.. تصريحات صادمة وضعت "الجوكر" فى ورطة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أزمة الفنان محمد صبحى والشركة المتحدة التريند، وذلك بعدما قرر محمد صبحي الاعتذار للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ما وصفه بسوء فهم من جانبه تجاه ما حدث فى مسرحية "عيلة أتعمل لها بلوك".

مؤكدا احترامه للشركة، وقال إنه فوض الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لاتخاذ ما يراه لإنهاء الموضوع.

وقال صبحى فى بيان عبر صفحته على فيس بوك: "تلقيت اتصالا من صديقى دكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية وتحاورنا حول أزمة مسرحية (عيلة أتعمل لها بلوك)، وبثها بالتليفزيون والمشاكل التى حدثت والتى قد يكون فيها سوء فهم، وربما عرض المسرحية تم بثها دون إعلانات وتقديمها فى موعد غير الذى اتفقنا عليه هو الذى سبّب بعض الضيق لنا جميعا.. الشركة المتحدة وأنا كفنان لا بد أن نحرص على صورتنا وصورة وطننا مصر، وتركت للدكتور أشرف أن يتخذ ما يراه وينهى الموضوع.. احترامى للنقابة واحترامى للمتحدة، ويظل بيننا الحب كمصريين لا نصنع صراعا يلهينا عن تقدمنا ورفعة وطننا وريادتنا".

محمد صبحي

وكانت الشركة المتحدة قد استخدمت أمس حق الرد على ما اصله صبحى، وقالت الشركة فى بيان إنه إيمانا منها بدورها الأبرز في دعم الإبداع والفن المصري، والحفاظ على جودته وريادته؛ بما يليق بعظمة الشعب المصري، واحترام فنانيه، والحفاظ على مقام الأساتذة الرفيع، فقد تابعت الشركة، باستغرابٍ وتعجّب؛ تصريحات الفنان القدير "محمد صبحي"، والتي ادّعى فيها عبر صفحته الرسمية، ما وصفه ب "اغتيال" مسرحيته "عيلة إتعمل لها بلوك"، عبر ادّعائه الإخلال ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة، وقد آثرت الشركة الصمت في الساعات الماضية، حفاظًا على "مصداقية" فنان مصر الكبير، واحترامًا لقدره لدى الشركة، والذي اضطرها لقبول عرض مسرحية لديها الكثير من التحفظات على جودة محتواها؛ بشهادة المتخصصين الكبار من زملاء جيل الأستاذ "محمد صبحي" ومقامه، أو من أجيال أخرى، وقبلتها الشركة، مراعاةً لخصوصية حالته، وحفاظًا على وجود اسمه الرفيع على الشاشات المصرية بما يراه مناسبًا لنفسه، وقناعةً بأن الشركة المتحدة هي الباب المفتوح بالمحبة والتقدير والاحتواء لكل المبدعين المصريين مهما تغيّرت قدراتهم، ولكن؛ فوجئت الشركة بإعلان الفنان الكبير، اتخاذ الإجراءات القضائية ضدها، في وقائع "غير صحيحة" كُلّيةً، وذلك رغم التزام الشركة "الصمت"، أمام كل ما سبق، في مشهدٍ غريب، استدعى اضطرار "المتحدة" إعلان الحقائق للرأي العام، بكل شفافية، احترامًا للجمهور المصري، واحترامًا لفنانيه الكبار، وحفاظًا على حق الشركة والعاملين المحترمين فيها لخدمة الفن والإبداع في مصر، في الرد على الادعاءات السالف ذكرها، وعليه نؤكد التالي:



أولاً: تنفي الشركة "المتحدة" بشكل قاطع؛ حذف أي مشاهد، أو مقاطع، أو كتم صوت، أو أي تعديل على المسرحية المذكورة، حيث تم إذاعتها كاملة؛ كما أرسلتها الشركة المنتجة.



ثانيًا : تعاقدت الشركة "المتحدة" مع الفنان القدير "محمد صبحي" على إنتاج ثلاث مسرحيات، وبالفعل تم إنتاج المسرحية الأولى "نجوم الظهر" وتصويرها بأعلى التقنيات التليفزيونية، إلا أنها لم تحقق أي عائد جماهيري أو إعلاني، ورغم ذلك استمرت الشركة المتحدة في دعم مسرحيات الفنان "محمد صبحي"، رغم التحفظات النقدية والجماهيرية، ولم تخذله ماديًا أو مهنيًا، والتزمت الصمت؛ حتى إعلانه اتخاذ إجراءات ضدها، والإساءة لها وللعاملين فيها بما لم يصدر من الشركة وقنواتها.

محمد صبحي



ثالثًا: الفنان القدير "محمد صبحي" هو من قام بمخالفة الاتفاق والتعاقد المبرم مع الشركة "المتحدة"، بتغيير كبير مفاجىء، في نص مسرحيته الأخيرة؛ دون موافقة الشركة وبالمخالفة للعقد، حتى وصل الأمر أن تضمنت المسرحية ايحاءات وألفاظ لا تقبلها القواعد والأكواد الأخلاقية الإعلامية، ولا مواثيق الشرف المهني.



رابعًا: قام الفنان الكبير "محمد صبحي" بتسريب مقاطع كثيرة من المسرحية على صفحته الرسمية؛ إخلالًا بحقوق "الملكية الفكرية" التي يؤمن بها، ورغم كل هذه المخالفات والغرائب، قامت الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية؛ بعرض المسرحية على قناة ( Cbc ) العامة الرئيسية، كاملةً "دون أي تعديل"، بل وعرضتها في توقيتٍ مهم كسهرة صيفية وألغت عروضٍ أخرى تقديرًا له، ورغم ذلك "فشلت" المسرحية في جذب الإعلانات، مجددًا، وتحملت الشركة خسارتها في صمت، إكرامًا للفنان الكبير ورفعًا للحرج عنه.



خامسًا: إمعانًا في إخلال الفنان القدير "محمد صبحي" بالتعاقد، فوجئت الشركة "المتحدة" منذ أسبوعين، بطلب الفنان القدير، "زيادة قيمة التعاقد" مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "بنسبة تتجاوز ٢٥٠ في المئة"، في مشهد غير مسبوق و غير مبرر ولا يحدث في أي تعاقد في العالم.



أخيرًا : تؤكد الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، أنها ستلجأ للقضاء المصري العادل، لاتخاذ كل الاجراءات القانونية، حفاظًا على حقها والعاملين فيها؛ في عدم الرضوخ لضغوط؛ تستهدف الربح غير المُستحق، تحت مُسمى "القيمة" أيما كان صاحبها، وكذلك حفاظًا وحمايةً للفنان القدير "محمد صبحي" وتاريخه؛ من ادّعاءاته الفجّة، وغير الصحيحة، التي ستؤثر على صورته القديرة، وتدفع المؤسسات للإفصاح عن أشياء كثيرة، قد لا تليق بتاريخه الكبير، هذا ولن يتم التعليق من جانب الشركة على أي شيء يخص الفنان القدير "محمد صبحي" مرةً ثانية، تقديرًا للقضاء المصري وقوله الفصل.

تدخل أشرف زكي لحل الخلاف

أشرف زكي اتصل بالرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وشرح له: "وجهه نظر الفنان الكبير محمد صبحي، وأنه لم يقصد أي إهانة للشركة المتحدة، أو لمنتسبيها، واحترامه للشركة، ودورها الوطني."

ونقل البيان عن أشرف زكي، أن الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة: "أبدى تفهمه لسوء الفهم، ووعدني بإغلاق أي خلاف مع الفنان محمد صبحي، لما فيه مصلحة الفن المصري، وأكد دعم الشركة المستمر لكل مبدع، وقوى مصر الناعمة.



وأتى بيان نقابة المهن التمثيلية، بعد بيان نشره صبحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدث فيه عن الاتصال الذي جرى بينه وبين أشرف زكي، قائلاً: "تحاورنا حول أزمة مسرحية (عيلة اتعملها بلوك)، وبثها بالتلفزيون، والمشاكل التي حدثت، والتي قد يكون فيها سوء فهم.. وربما عرض المسرحية، وبثها دون إعلانات، وتقديمها في موعد غير الذي اتفقنا عليه هو الذي سبب بعض الضيق لنا جميعا.."

اعلان محمد صبحي اغتيال مسرحية عيلة اتعملها بلوك

أعلن محمد صبحي عن "اتخاذ الإجراءات القانونية" بعد ما وصفه بـ "اغتيال مسرحية عيلة اتعملها بلوك"، وتوجه بالاعتذار لجمهوره، واتهم المتحدة بـ "ضرب بنود العقد بينهما، وأهمها عدم قطع المصنف الفني بإعلانات سوى بين الفصلين، وعدم حذف أي كادر، ولا لقطة، ولا جملة، ولا إغلاق الصوت" بدون موافقة كتابية منه.

ومضى صبحي باتهامه للشركة قائلًا: " لقد تجاوزت الشركة المتحدة كل الحدود، والحقوق، واغتالت المسرحية، وعدم احترام الجمهور، والإعلان عن موعد بث المسرحية قبلها بأسبوع"، وأبدى استيائه من موعد بثها الذي وصفه بـ "السيء".

محمد صبحي

تصريحات سابقة لمحمد صبحي أثارت الجدل

وكان تصدر الفنان محمد صبحي التريند، وذلك بعد حديثه عن العديد من الأمور منها ورش كتابة الدراما التلفزيونية وورش تعليم التمثيل في مصر، وأجور الفنانين، مؤكدًا أنه يجب أن يتقاضى الفنان أجرًا أقل من المُعلمين وليس ملايين.

وقال صبحي: "من قتل الدراما التلفزيونية بالتحديد في مقتل هي كلمة ورشة، خمسة أو ستة يجمعوا بعض علشان يكتبوا مسلسل، ثلاثة مسلسلات في رمضان مع اختلاف مواضيعها زوجة تخون زوجها مع أخوه؟، بيعملوا ورش بياخدوا فيها 20 و30 ألف جنيه ويستغلوا طموح العيال، واللي بيدرب تمثيل غير مؤهل للتدريب من الأساس، ويبقى العيال عندهم حروف بايظة وياخدوهم بس المهم يدفعوا".

وأضاف: "عرضنا فنانين مصر العظماء بعد حرب 1967 ومكنش فيه شغل، والتلفزيون المصري كان النوارة بتاعتنا، فتحوا ستوديوهات بيروت وعمان وعجمان وأثينا وقبرص، والأخوة العرب العظماء بينتجوا أعمالهم بياخدوا الفنانين المصريين يسافروا يعملوا مسلسل في شهر ويرجعوا، أنا كان أجري وقتها زي محمود المليجي وباخد 12 جنيه، وكنت قاعد معاه في الاستوديو وقولتله أنا خجلان إزاي آخد زي حضرتك؟، قالي افهم ده نظام بيحمي المهنة ده أعلى أجر بس أنا محمود المليجي وأنت محمد صبحي، هتبقى أحسن من محمود المليجي هيقولك هو هو الأجر، علشان محدش يجي يقولك أنا هاخد كذا وهو اللي يحكم ويطلب، ده أجر بيزيد كل أربع سنين".

محمد صبحي

وتابع: "ناس زعلت مني كتير في فترة وكانت فاهمة غلط لما قولت إني مقبلش كفنان إن الفنان ياخد 40 و50 مليون والمُعلم ياخد أقل من 2000 جنيه، أنا مش مستكتر عليك الـ50 مليون، بس أنا عايز أقول أنا كمحمد صبحي بشتغل بفلوسي في المسرح، ولما آجي أحسبها وأقول لو دخل واحد 6000 جنيه للأسرة والأسرة متقدرش تعيش بأقل من 10000 يعني المواطن هيعيش مستور يا دوب.. أنا كفنان آجي أقول إن الفنان المفروض ياخد أجر أقل ألف مرة من المعلم.

أثار الفنان المصري محمد صبحي جدلا واسعًا، بتصريح حول كروية كوكب الأرض، قبل تراجعه وقوله إن المقطع المتداول لكلامه كان "ساخرًا".

وقال صبحي إن هناك معلومات "تقول إن الشهور القادمة فيها خطورة مناخية، ابتدوا يمهدوا لها... وعلى فكرة الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية... يقولون إن هناك مساحات مهولة وأن نهاية الأرض ليست عند القطبين الشمالي والجنوبي".

محمد صبحي

ودفعت تصريحات صبحي المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى التعليق على ما قاله، مؤكدًا في منشورات عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن "علوم الفلك منذ الإغريق مرورًا بالحضارة الإسلامية وحتى صعود الإنسان إلى الفضاء أكدت على حقيقة واحدة أن الأرض ليست مسطحة بل كروية مثل بقية الكواكب. ونرجو من الوسط الإعلامي والفني الحرص على عدم نشر نظريات المؤامرة أو علم زائف الذي ليس له أصل بحثي".

ورد المعهد على من يستندون في زعمهم بأن الأرض سطحية، إلى الآية رقم 20 من سورة الغاشية في القرآن، التي تقول "وإلى الأرض كيف سُطحت".

وقال المعهد إن الأرض تبدو سطحية لأنها "كبيرة الحجم، وظهور كرويتها لا يكون في المسافات القريبة، فهي بحسب النظر مسطحة سطحًا لا تجد فيها شيئاً يوجب القلق على السكون عليها، ولا ينافي ذلك أن تكون كروية، لأن جسمها كبير جدًا".

وبعد موجة من ردود الفعل المتواترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفنان محمد صبحي فى فيسبوك إن تصريحاته كانت بدافع السخرية ممن يروجون لنظرية أن الأرض مسطحة.

وكتب صبحي: "ده المقطع كنت أسخر من الأبحاث التي وصلت وأكدت أن الأرض ليست كروية ومسطحة.. وأنا لست جيولوجيًا ولا جغرافيًا وليس لي دراسات في هذا الأمر.. وتعلّمت ودرست أن الأرض كروية.. ولكن لابد من وجود من يتصيد ما هو مخالف لحواري".

محمد صبحي

وأوضح صبحي: "تحدثت في لقاء مدته ساعة وربع مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة.. لم يتصيدوا إلا هذا الأمر الذي واضح في الفيديو أني أسخر.. بالمناسبة كنت أتكلم عن نظرية المؤامرة وما تم منها حتي الآن وما لم يتحقق".

محمد صبحي: مسرحية مدرسة المشاغبين منحت الطلاب الجرأة على المُعلم

وكشف الفنان محمد صبحي عن رأيه في مسرحية مدرسة المشاغبين حيث أكد أنها منحت الطلاب الجرأة على المعلم.

وقال محمد صبحي في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة: «مدرسة المشاعبين منحت الطلاب الجرأة على المعلم وخفضت من قيمة المعلم، ودي كانت البداية، لأنها كان لها جمهور كبير».

وتابع: «سهير البابلي طلعت في برامج قبل وفاتها وقالت إنها كانت منزعجة إن ده بيحصل قدام ولادنا، ومدرسة المشاغبين بالنسبة للأعمال اللي طلعت بعد كده تعتبر شكسيبر وفن راقيا».

محمد صبحي

وكان أبدي الفنان محمد صبحي، استيائه من تقديم فكرة فيلم سعودي سوف يتم تصويره في القاهرة، خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد صبحي منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلًا: "عيب.. عيب.. عيب، سمعت أن تصوير فيلم جديد هنا في القاهرة سيبدأ.. اسمه سوسو عن رجل سعودي، يأتي إلى القاهرة في شهر رمضان الكريم يسكر بالفنادق والكباريهات، ويلعب القمار، وعندما خسر كل أمواله بدأ ينصب على المصريين ويسرقهم بطريقة كوميدية، فيلم إنتاج مصري ضخم عالمي".

محمد صبحي

وأضاف محمد صبحي: "المشكلة أنه لا يوجد ممثل سعودي قبل أن يمثل الدور.. الجميع رفضوا حبا واحتراما للشعب السعودي.. عشت عمري أحافظ على وطني وأحافظ على ريادة مصر في الفن والثقافة واحترام الجمهور ولا يشتريني بالدولار".

واختتم منشوره قائلًا: "بلا حياء بلا خجل".

محمد صبحي

وكان روج الفنان محمد صبحي لمسرحيته الجديدة بعنوان "فارس يكشف المستور" مؤكدًا انه أضخم عمل مسرحي كوميدي.

وروج صبحي للمسرحية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر صورة له وعلق عليها قائلأ:إنتظروني قريباً سنلتقي في أضخم عمل مسرحي كوميديا غنائية ( فارس يكشف المستور ).

وكان أبدي الفنان محمد صبحي سعادته بالتكريم الخاص الذي حصل عليه من قبل راديو إنرجي.

وقال محمد صبحي في كلمة مسجلة له تم عرضها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما: "أعتذر عن عدم الحضور للحفل وذلك لانشغالي بتحضير عمل مسرحي جديد، أشكر كل القائمين على راديو إنرجي على هذا التكريم الخاص".

وأضاف:"تكريمي يمثل لي شيء كبير ومهم على الرغم من همي الكبير بالفن في الوطن العربي الذي يمر بهذه الظروف الصعبة ".

وكان عرض مؤخرًا لمحمد صبحي مسرحية "عيلة.. اتعملها .. بلوك" علي مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته " استوديو الممثل ".

أبطال المسرحية

مسرحية " عيلة ..اتعملها .. بلوك " تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة ، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف

مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د. مروة عوده ، وأشعار عبد الله حسن ، واستعراضات محمد سميح ، وموسيقي وألحان شريف حمدان ، والمسرحية مقررا عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.