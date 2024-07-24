أجر عمرو دياب في حفلات الزفاف يصدم الجمهور.. المبلغ خيالي

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ منظم حفلات الجمهور بأرقام فلكية يحصل عليها أشهر المطربين في الحفلات الفنية أو حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة.

وقال منظم حفلات فى تصريحات له، إن عمرو دياب هو الأعلى أجرا بين النجوم حاليا، موضحا أن أنغام وشيرين هما الصوت النسائي الأعلى أجرا في مصر.



وكشف غانم عن أجر "الهضبة" في الحفلات والمناسبات الخاصة مثل الزفاف وأعياد الميلاد، قائلا: "عمرو دياب أعلى أجر فنان حاليًا في مصر، وبياخد 10 مليون في الحفلة".

وأضاف: "10 مليون لعمرو دياب في الحفلة دا كان آخر سعر وقريب، وكانت حفلة غير مباعة، وممكن عادي إن السعر دا يتغير ويطلب رقم أكبر من كده لو الحفلة مباعة"، مشيرا إلى أنه يحصل على 6 ملايين جنيه في حفلات الزفاف.

أكبر حفل أقيم في تاريخ مصر

وعن أكبر حفل أقيم في تاريخ مصر، أوضح أحمد غانم أنها كانت حفل "الكينج" محمد منير في عام 2007 بالتجمع الخامس وحضرها عدد كبير تجاوز نحو 70 ألف شخص، ووقتها انهارت شبكات الاتصالات في المنطقة، مشيرا إلى أن حاليا أكبر عدد حضور في الحفلات لا يتجاوز 15 ألف شخص.

وكان تصدر الهضبة عمرو دياب محرك البحث جوجل وعدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره بلوك مختلف أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية ضمن الترويج لـ "جولة المملكة".

عمرو دياب

حيث ظهر الهضبة عمرو دياب بشكل مختلف إذ ارتدى أساور في يده، إلى جانب حلق بالأذن، وصبغ شعره باللون الأشقر.

وأحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًا أمس الخميس في الرياض وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

عمرو دياب

من ناحية أخري، كانت أعلنت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر الحفل الذي من المقرر أن يقام يوم 9 أغسطس المقبل.

وطرحت تذاكر حفل الهضبة عبر موقع "تذكرتى".

وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.

عمرو دياب

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الملصق الدعائي للمهرجان، والذي تميز بتواجد العلم المصري بجوار علم فلسطين.

وعلقت على بوستر المهرجان قائلة: "نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري".

وأضافت صفحة المهرجان: "كما قرر المهرجان بتخصيص٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين. بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية".

بوستر مهرجان العلمين

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية.