"حادثه مش مجرد كدمة".. كلمات أغنية حماقي "صدمة"

ياسر رشاد - القاهرة - قدّم الفنان محمد حماقي الأغنية الثالثة “صدمة” من ألبوم هو الأساس، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة

يتعاون حماقي في أغنية صدمة للمرة الأولى مع الشاعر مصطفى حسن والملحن محمد عبد المنعم، وكان التوزع الموسيقي لـ توما.

وتقول كلماتها "فراقك ده جرح وصدمه حادثه مش مجرد كدمه خلت قلبي بره الخدمة مابقاش شغال يدخل غرب ليه في خلافاتنا ويبخوا السموم في حياتنا دايرين صبح ليل في سيرتنا وقولنا وقال يلعن ابو الناس اللي وقعوا مابينا يلعن ابو الناس اللي خلونا شيلنا يلعن ابو الناس اللي كلامهم بهدلنا يلعن ابو الناس اللي فرقونا يلعن ابو الناس اللي شيلونا يلعن ابو الناس اللي ضيعونا دموعي دي شلال نازله وبعدك وحيد و في عزله أيامي تقيله ورزله مابقتش انام حلفتك بقى ترجعلي أنا ليا حاجات تشفعلي سكتهم بقى واسمعلي شبعنا كلام

وعلى صعيد آخر استقبلت شوارع القاهرة الحملة الدعائية لألبوم الفنان محمد حماقي “هو الأساس”، الذي يدخل به الماراثون الغنائي لصيف 2024، حيث ظهر البوستر الرسمي في عدد من شوارع القاهرة الكبر، منها “الزمالك، محور 26 يوليو، مدخل مدينة الشيخ زايد”

انطلاق دعاية ألبوم هو الأساس

أطلق حماقي الصورة الأساسية للألبوم منذ مايقرب من أسبوعين، عبر حساباته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر حماقي في البوستر بمظهر خارج المعتاد عليه، حيث صبغ شعره باللون الأبيض وبنطال باللون الزيتوني به قطعات بشكل عشوائي، حيث يندرج تحت لوك شبابي جريء متناسب مع الموسم الصيفي الذي سيطرح فيه الألبوم.

افتتح حماقي ألبوم هو الأساس بأغنية “واكلة الجو” التي اقتربت من مليوني مشاهدة، خلال الأسبوع الأول من طرحها .

اقتربت أغنية “واكلة الجو” في أسبوعها الأول من حاجز المليون ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي توزيع تميم.

وتقول كلماتها “أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها والقمر يموت يبقى مكانها واللي شافها مرة بيدمنها مايصادفش نوم وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها لو مافيش مضايقة أنا هخطفها خطفة م اللي هتحب تشوفها مني كل يوم واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار”

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس 2023 “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

أما على صعيد الألبومات الغنائية الكاملة فطرح حماقي في 2021 “يافاتني”، الذي ضم 17 أغنية "يا فاتنّي، ماتعودناش، لوهتسيب، تك، عرض مستمر، زيها مين، لو هتسيب، مش قادر أنسى، يانسيم، تك، عايزك تسمعني، ردوده غريبة، طالع موضة، ظلموني، ليلة من لياليك" بجانب "نادانا، لا ملامة، ودينا بعيد"، التي تم طرحهم كأغانٍ إضافية داخل الألبوم.