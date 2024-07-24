مصطفى قمر يروج لأحدث أعماله الغنائية "صناعة مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

بدأ الفنان مصطفى قمر، تصوير أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "صناعة مصرية" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج بتول عرفة.

وروج مصطفى، للأغنية، ونشر مقطع فيديو من كواليس الفيديو كليب، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: " غنوتي الجديدة (صناعة مصرية)، انتظروها قريبًا بإذن الله.. إخراج بتول عرفة ومن الآخر غنوة جامدة موت".

يذكر أن، آخر أعمال مصطفى قمر كان فيلم "أولاد حريم كريم" وشاركه البطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

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