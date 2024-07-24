محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "كبير بلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كبير بلد".

ونشر محمد رمضان بوستر الأغنية والتي تحمل اسم "كبير بلد"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "تقدر تسمع دلوقت، وكل صيف وأنتم طيبين".

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وكان رمضان طرح أغنية "بمزاجي" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى يوم ٥ يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير. كما طرح مؤخرًا أغنية "مفيش كدة" من كلمات وألحان أحمد الديزل.

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