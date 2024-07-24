بسمة بوسيل تتألق بإطلالة كلاسيك في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على مشاركة جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "بسمة" مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وهي ترتدي ملابس "كلاسيك"، وعلقت: "لم يكن منتصف الأسبوع بهذه الروعة أبدًا".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مش قادره على الجمال ده"، "انا شفاكي حلوه قوي تاخذي ملكة جمال مصر وجمال بلدك المغرب"، "حبيبي انا جمالو واللوك يجنن"، "ماشاء الله عليك قمر يا بسومة"، "منورة بسومة ذوقك يجنن".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل أغنية جديدة بعنوان "جراچ عمومي"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديو "يوتيوب"، ومنصات الاستماع الموسيقي.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير انتاج أشرف سالم.

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