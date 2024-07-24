أحدث ظهور لـ هنا الزاهد.. والجمهور: "بقيتي شبه ياسمين صبري" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة رياضية في أحدث ظهور لها.

ونشرت هنا، الصورة التي التقطتها بطريقة الـ "سيلفي"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى هنا في الكون كله" ، "أحلى واحدة من غير مجهود" ، "جمالك" ، "عسل أوي" ، "ايه الجمال ده" ، "الملكة" ، "بقيتي جامده بعد الطلاق" ، "بقيتي شبه ياسمين صبري".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك في بطولة فيلم "ري ستارت" وهو ما يمثل التعاون الثاني لها مع الفنان تامر حسني، وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثاني بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.