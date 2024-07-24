بالصور.. جميلة عوض تتسوق في أحد شوارع فرنسا والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة جميلة عوض في أحدث ظهور لها على "انستجرام"، أثناء التسوق في أحدى شوارع مدينة نيس بفرنسا.

ونشرت "جميلة" مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، خلال التسوق في إحدى شوارع "نيس": وعلقت: "الأربعاء هو يوم التسوق".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايوه كدا دلعينا يا روح قلبي"، "ربنا يسعدهم الحلوين أحمد وجميلة"، "قمر ما شاء الله"، "جميلة كده كده"، "كل السعادة لقلبك يارب".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

بسمة بوسيل تتألق بإطلالة كلاسيك في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق

إطلاق فيلم "الملحد" قريباً بجميع دور العرض السينمائية