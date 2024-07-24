محمد جمعة يوجه رسالة لـ أحمد عز في عيد ميلاده الـ 53

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان محمد جمعة، رسالة للفنان أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده الـ 53.

ونشر جمعة، صورة تجمعه مع عز، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت صاحبي وأخويا عيد ميلاد العز، أحمد عز".

واحتفل أحمد عز، أمس الثلاثاء 23 يوليو بعيد ميلاده، وهو أحد أهم نجوم السينما المصرية في الوقت الحالي.

ولد "عز" في القاهرة عام 1971، ودرس اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعمل بعدها في مجال الفنادق، ثم عمل في عروض الأزياء، وتردد في تلك الفترة على مكاتب الإنتاج أملاً في العثور على فرصة للعمل بالسينما حتى قابل المخرجة (إيناس الدغيدي) و أعطته دورا صغيرا في فيلم ( كلام الليل).

وتوجه بعدها لدراسة التمثيل في عدة ورش عمل، وقدم أول بطولة سينمائية له أمام الفنانة هند صبري في فيلم "مذكرات مراهقة"، وتوالت البطولات السينمائية التي حققت له جماهيرية كبيرة من خلال أفلام مثل "ملاكي إسكندرية، الرهينة، الشبح، مسجون ترانزيت".