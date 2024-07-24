قبل بدء أولمبياد باريس.. طرح الفيلم الوثائقي "هل يمكننا الفوز بميداليتين ذهبيتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة tod قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، تقديم أحدث أفلامها الوثائقية الأصلية "هل يمكننا الفوز بميداليتين ذهبيتين؟".

يتتبع الفيلم رياضيا قطريا شهيرا وهو يشرع في رحلته الأولمبية الأخيرة قبل الاعتزال، ليُلهم ويشجع جميع الرياضيين العرب وهم يستعدون لدورة الألعاب الأولمبية الجارية.

بالإضافة إلى فيلم "هل يمكننا الفوز بميداليتين ذهبيتين؟"، تقدم TOD مجموعة من الأفلام الوثائقية الأولمبية، بينها "مطاردة طوكيو"، وهو فيلم مدته 86 دقيقة عن رحلة فريق الإبحار البريطاني عبر دورة طوكيو الصعبة.

مطاردة طوكيو مسلسل قصير من ثلاثة أجزاء يتبع أربعة رماة - ليزا باربلين وأودري أديسيوم (فرنسا)، كيم ووجين (كوريا)، وبرناردو أوليفيرا (البرازيل) - أثناء استعدادهم لأولمبياد باريس.

جدير بالذكر أن منصة TOD تستعد لطرح مسلسل سراب إخراج أحمد خالد، تأليف هشام هلال، بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، دياموند بوعبود، أحمد مجدي.