شكرا لقرائتكم خبر عن محبو ليدى جاجا يطالبون بحصولها على الأوسكار بسبب Joker: Folie À Deux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محبو النجمة العالمية ليدى جاجا فى دعم ترشيحها وحصولها على الأوسكار لدورها هارلى كوين في الفيلم الجديد المنتظر Joker: Folie À Deux، الذى سيطرح فى 4 أكتوبر المقبل، وتلعب دور البطولة أمام نجم العمل خواكين فينيكس الذى حصل على جائزة الأوسكار عن دوره Joker في الجزء الأول من الفيلم الذى طرح في 2019.

وانتقل محبيها إلى موقع التغريدات X، وبدأوا في كتابة التغريدات مثل "ليدي جاجا قادمة لجائزة الأوسكار"، "أعطوا ليدي جاجا جائزة الأوسكار"، وغيرها من التغريدات.

وذلك بعدما طرحت شركة Warner Bros. Pictures، الفيديو الترويجى الرسمي لـ فيلم Joker: Folie À Deux، الذى سيصل دور العرض حول العالم يوم 4 أكتوبر المقبل.



تغريدة متابعى ليدى جاجا



تغريدة محبى ليدى جاجا



تغريدة منتظرى Joker: Folie À Deux



تغريدة عن فيلم Joker: Folie À Deux

كما أكدت فرانسين مايسلر Casting Director لفيلم Joker: Folie à Deux، أن المغنية العالمية ليدى جاجا ستذهل كل مشاهدى العمل، جاجا ستقدم شخصية هارلى كوين في أجزء الثانى من الفيلم الشهير.

من المقرر أن تلعب جاجا في Joker: Folie à Deux أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـJoker من جديد، الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأول الذى طرح في 2019.

وستلعب جاجا دور هارلي كوين، عشيقة وصديقة آرثر فليك/جوكر، وصرحت مايسلر إنها "مندهشة" من دويتو جاجا وفينيكس أثناء تصوير الفيلم.

في حديثها في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك، قالت مايسلر: "لم أقترح اسم ليدي جاجا، لم تكن فكرتي، كانت اختيار المخرج تود فيليبس قبلي".