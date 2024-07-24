شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجمالى إيرادات أفلام السينما منذ طرحها فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ5 أفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة منذ طرحها فى السينمات، حيث نستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى.. ولاد رزق 3، أهل الكهف، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز إجمالي 235,973,342 مليون جنيه، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.



اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إجمالي إيرادات بلغت 43,762,582 مليون جنيه، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

سجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إجمالي إيرادات بلغت 24,728,770 مليون جنيه، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان.

جوازة توكسيك

سجل فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور وبيومى فؤاد وليلى علوى إجمالي ايردات إيرادات 6,272,224 مليون جنيه.

أهل الكهف

سجل فيلم أهل الكهف بطولة النجم خالد النبوى إجمال إيرادات بلغت 13,151,825 مليون جنيه، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم ريم مصطفى غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي.