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شكرا لقرائتكم خبر عن لو جاى فى سيط.. كليب رضا البحراوي الجديد "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت القناة الرسمية للسبكي علي موقع يوتيوب، البرومو الرسمي لأحدث أغنية للمطرب رضا البحراوي " لو جاي في سيط “، وهي كلمات حسام موكا الحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس .
الكليب الجديد نفذ بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي AI، حيث كل ظهور في الكليب هو بالتنقنية بدءً من الراقصين وتصممي الرقصات وحتى الالوان والأماكن.
رضا البحراوي
وتقول كلمات الاغنية: ـ
انا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.
نجاحي تعبك ومضايقك اصل انت من الركنه مصدي .
هات اخرك ياض ، يابني كله علي الله ، اللي بتتمناه احنا فصلانه .
لو جاي في سيط امرك بسيط ... انا لما جيت.
جانب من الاغنية الجديدة
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