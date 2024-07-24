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لو جاى فى سيط.. كليب رضا البحراوي الجديد "صور"

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القاهرة - سامية سيد - طرحت القناة الرسمية للسبكي علي موقع يوتيوب، البرومو الرسمي لأحدث أغنية للمطرب رضا البحراوي " لو جاي في سيط “، وهي كلمات حسام موكا الحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس .

الكليب الجديد نفذ بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي AI، حيث كل ظهور في الكليب هو بالتنقنية بدءً من الراقصين وتصممي الرقصات وحتى الالوان والأماكن.

رضا البحراوي
رضا البحراوي

 

وتقول كلمات الاغنية: ـ

انا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي  تعبك ومضايقك اصل انت من الركنه مصدي .

هات اخرك ياض ، يابني كله علي الله ، اللي بتتمناه احنا فصلانه .

لو جاي في سيط امرك بسيط ... انا لما جيت.

 

جانب من الاغنية الجديدة
جانب من الاغنية الجديدة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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