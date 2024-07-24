شكرا لقرائتكم خبر عن لو جاى فى سيط.. كليب رضا البحراوي الجديد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت القناة الرسمية للسبكي علي موقع يوتيوب، البرومو الرسمي لأحدث أغنية للمطرب رضا البحراوي " لو جاي في سيط “، وهي كلمات حسام موكا الحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس .

الكليب الجديد نفذ بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي AI، حيث كل ظهور في الكليب هو بالتنقنية بدءً من الراقصين وتصممي الرقصات وحتى الالوان والأماكن.



رضا البحراوي

وتقول كلمات الاغنية: ـ

انا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تعبك ومضايقك اصل انت من الركنه مصدي .

هات اخرك ياض ، يابني كله علي الله ، اللي بتتمناه احنا فصلانه .

لو جاي في سيط امرك بسيط ... انا لما جيت.