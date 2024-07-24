شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح 3 أغان جديدة .. تعرف على كلماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد حماقي، ثلاث أغان جديدة منذ قليل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهما "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وجيتار مصطفي أصلان، وأغنية "بناقص" من كلمات شهدان فهمي، والحان احمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد إبراهيم.

وجاء الأغنية الثالثة التى طرحها حماقي، بعنوان "صدمة" من كلمات مصطفي حسن وتوزيع توما وجيتار مصطفي أصلان.

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ويأتى طرح الاغانى الجديدة بعدما طرح أغنية واكلة الجو التى حققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على المنصات، وتأتى أسماء الأغانى المنتظر طرحا كالتالى: صدمة وشاغل عيون الناس وبناقص.

يشار إلى أن محمد حماقي، أحيا مؤخرًا حفل افتتاح "ليالي مصر"، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، في استاد الدفاع الجوي– استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وأشعل الحفل من قبل حضور "كامل العدد" وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، خلال تقديمه مجموعة كبيرة من أبرز أغنياته القديمة والحديثة، منها "أحلى حاجة فيكي، ولا أي كلام، افتكرت، ما بلاش، نفسي أبقى جنبه"، وغيرها من الأغنيات.