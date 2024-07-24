إيهاب توفيق يُقرر خوض تجربة غناء المهرجانات للمرة الأولى

القاهرة- الخليج 365
في مفاجأة كبيرة لجمهوره، أعلن الفنان إيهاب توفيق عن خوضه تجربة غناء المهرجانات للمرة الأولى في مشواره الفني الممتد لأكثر من 30 عاماً.
وأعلن توفيق انتهاءه من تصوير أغنية مهرجانات على طريقة الفيديو كليب، في إحدى المناطق التي تطل على نيل القاهرة، وذلك بمشاركة مطرب المهرجانات إسلام شندي، والأغنية من كلمات وألحان شندي وتوزيع خليل وشندي، ومن المقرر عرضها في الفترة المقبلة على "يوتيوب"، وهي تحمل عدداً من المفاجآت، ومن المقرر أن تحقق نجاحاً كبيراً خلال طرحها عبر القنوات ومواقع السوشيال ميديا.
من ناحية أخرى، طرح إيهاب توفيق أخيراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر قناته الخاصة في "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، ويعود توفيق من خلال هذه الأغنية الى الطابع الدرامي، وهي من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم.
ويواصل إيهاب توفيق في الفترة الحالية التحضير لأكثر من أغنية جديدة سوف يتم طرحها تِباعاً، ويتعاون فيها مع أهم الموزّعين والملحنين في الوطن العربي، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، كما يواصل التحضير لأكثر من حفل سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال الأسابيع المقبلة.
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